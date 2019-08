Bericht: Verdacht auf gefälschte Identität - heißt HSV-Star Bakery Jatta eigentlich anders?

Jatta heißt eigentlich Bakary Daffeh

Das Blatt beruft sich auf eigene Recherchen, nach denen der Angreifer bereit in Gambia, Nigeria und dem Senegal als Profi aktiv gewesen sein soll. Zudem habe er 2014 bereits Spiele in der U20-Nationalmannschaft von Gambia absolviert. "Ja, ich trainierte ihn in der Nachwuchsmannschaft. Ich bin mir sicher, dass er für mich 2014 ein entscheidendes Tor geschossen hat. Jetzt spielt er in Deutschland", zitiert die Sport Bild den damaligen Trainer der Junioren, Mustapha Manneh. Auch ein weiterer Zeuge soll Jatta als Bakary Daffeh identifiziert haben.