HSV gibt Statement zu Bakery Jatta ab - Boldt: Vorwürfe "unglaublich und erschütternd"

Der Hamburger SV hat sich nach den schweren Vorwürfen gegen seinen Spieler Bakery Jatta mit einem harschen öffentlichen Statement zu Wort gemeldet. Man stehe "voll hinter Bakery", erklärte der Klub. Der Gambier steht im bundesweiten Fokus, weil in einem Bericht von Bild und Sport Bild nahegelegt wird, dass er seine eigene Identität gefälscht hat. Demnach hieße der 21-Jährige eigentlich Bakary Daffeh und ist eigentlich rund zwei Jahre älter.

"Ich persönlich finde es unglaublich und erschütternd, dass sich unser Spieler wegen dieser öffentlichen Diskussion teilweise einem gesellschaftlichen Spießrutenlauf ausgesetzt sieht" , polterte der Sportvorstand des HSV, Jonas Boldt. "Baka hat uns gegenüber die Korrektheit seiner Passangaben noch einmal bestätigt." Der öffentliche Druck auf Jatta war massiv geworden, im schlimmsten Fall drohe ihm sogar die Abschiebung , ließ der Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, Falko Droßmann, am Donnerstag wissen.

Der HSV forderte nach dem Einspruch des 1. FC Nürnberg gegen die Spielwertung des 0:4 in der 2. Bundesliga von DFB und DFL eine "eindeutige und schnellstmögliche Positionierung, was die Spielberechtigung von Bakery Jatta betrifft, damit ein rechtssicherer Ablauf des Pokal- und Punktspielwettbewerbs gewahrt bleibt." Jatta kam 2016 zum HSV und erhielt nach einem Probetraining einen Profivertrag an der Elbe.