Wirbel um Bakery Jatta: 1. FC Nürnberg erwägt Einspruch gegen HSV-Sieg

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

Nürnberg-Boss Palikuca will sich mit Einspruch gegen HSV-Sieg "seriös auseinandersetzen"

Palikuca über einen möglichen Protest: "Natürlich sollten die Punkte grundsätzlich auf dem grünen Rasen und nicht am grünen Tisch verteilt werden, allerdings befinden wir uns in einem Wettbewerb, der durch Regeln und Vorgaben bestimmt wird, an die sich alle Beteiligten gleichermaßen halten müssen", ließ der Nürnberg-Sportvorstand unter anderem der Bild und dem Hamburger Abendblatt mitteilen. "Wir haben daher dem Klub gegenüber die Verantwortung, uns damit juristisch seriös auseinanderzusetzen." Der DFB und die DFL sollten seiner Meinung nach nun klären, wie mit dem Fall umgegangen werde. Ein Einspruch gegen das 0:4 muss noch bis Mittwochabend erfolgen.