Erneut Wirbel um HSV-Profi Jatta - Bericht: 1. FC Nürnberg benennt Kronzeugen aus dem Senegal

Während der HSV diese Vorwürfe vehement abstreitet und sich klar zu Bakery Jatta bekannt hat, ist der 1. FC Nürnberg laut Sport Bild nun bereit, eigene Beweise vor dem DFB vorzulegen. Zwar dementierte der FCN gegenüber der Hamburger Morgenpost, dass der "Club" einen Mitarbeiter zu Recherchezwecken nach Gambia geschickt hat. Trotzdem ist der Verein nach seinem Einspruch im Anschluss an das Zweitliga-Spiel gegen den HSV (0:4) scheinbar aktiv geworden.

Demnach hat der Verein dem DFB gegenüber einen Kronzeugen benannt, der Jatta schwer belasten dürfte. Dabei soll es sich um Seydou Sané handeln. Der 54-Jährige ist Präsident des senegalesischen Erstliga-Klubs Casa Sports , bei dem Bakary Daffeh 2014 und 2015 gespielt hat. Sané könne offenbar Beweise vorlegen, wonach es sich bei Bakery Jatta, der 2015 aus Gambia nach Deutschland geflohen war und seit 2016 beim HSV spielt, in Wahrheit um Bakary Daffeh handle.

Der zuständige Richter des DFB, Hans E. Lorenz, möchte den Zeugen laut Sport Bild in den Verhandlungen über den Einspruch der Nürnberger anhören. Die Verhandlungen sind für Ende September geplant. Anschließend werden auch Urteile zu den Einsprüchen von Bochum und Karlsruhe geplant. Der HSV hatte zuletzt immer wieder auf ein schnelles Urteil gedrängt.

Jatta hat zu Beginn der Woche eine Stellungnahme beim Bezirksamt Hamburg-Mitte eingereicht. "Natürlich weisen wir die Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück. Und das ist Gegenstand der Stellungnahme“ sagte Jattas Anwalt Thomas Bliwier am Dienstag der dpa. Die DFL hatte nach den Pfiffen gegen Jatta am Wochenende in Karlsruhe erneut bekräftigt, dass Jatta seine Spielberechtigung behält - und Vereine und Fans zu einem fairen Umgang mit dem 21-Jährigen aufgefordert.