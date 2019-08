Bakery Jatta: Karlsruhe-Fans pfeifen HSV-Profi aus - So reagiert das Netz: "Rassismus pur"

Eklat beim Spiel des Hamburger SV in Karlsruhe! Bei jedem Ballkontakt bekam HSV-Profi Bakery Jatta, dessen Identität laut eines Berichts der Sport Bild umstritten ist, den Unmut der KSC-Fans zu spüren. Der 21-jährige Gambier, dessen Spielerlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung zurzeit vom DFB sowie dem Bezirksamt Hamburg-Mitte untersucht wird , wurde im Wildparkstadion bei jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen.

Was war passiert? Vor einigen Wochen hatte die Sport Bild über Zweifel an der Identität des Linksaußen berichtet, der seit 2016 für den HSV spielt und sich in den vergangenen Monaten zu einem Leistungsträger der Hamburger gemausert hat. Anschließend legten der 1. FC Nürnberg (0:4) und der VfL Bochum (0:1) Einspruch gegen die Wertungen ihrer Niederlagen gegen den HSV ein - auch der KSC hatte einen entsprechenden Einspruch angekündigt. Der HSV hatte sich mehrfach eindeutig zu seinem Spieler bekannt und die gegen Jatta lancierten Vorwürfe scharf zurückgewiesen.