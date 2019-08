DFL bestätigt: Spielberechtigung von HSV-Profi Bakery Jatta bleibt erhalten

Beifall brandete auf, als Bakery Jatta die Mannschaft des Zweitligisten Hamburger SV am Donnerstag auf den Trainingsplatz führte. Wegducken oder gar verkriechen nach den Vorwürfen, er könnte mit falscher Identität in Deutschland leben, kamen für den Offensivspieler nicht infrage. Rund 400 Fans, etwa so viele wie beim Saisonstart, waren zur einzigen Trainingseinheit des Tages erschienen. Jatta lief vorweg, die Mannschaft folgte geschlossen. Das Bild hatte Symbolcharakter. Die Unterstützung der Fans sollte nicht die einzige positive Nachricht für Jatta an diesem Tag bleiben.