Fall Bakery Jatta: Bezirksamt und DFB-Kontrollausschuss nehmen Ermittlungen auf

"Das Thema ist hier bekannt, der Kontrollausschuss wird den Sachverhalt untersuchen", zitiert das Blatt Dr. Rainer Nachreiner, den Vorsitzenden des DFB-Kontrollausschusses. Auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) könnte sich einschalten. "In dem konkreten Fall müssen DFB und DFL nun die Sachlage prüfen, um zunächst festzustellen, inwiefern die im Raum stehenden Vorwürfe zutreffen und anschließen gegebenenfalls eine Sanktionierung vorzunehmen", sagte ein DFL-Sprecher.

Alex Silva, Thiago Neves und auch Jonathan Pitroipa schafften den Durchbruch beim HSV nicht. Sie waren nicht die einzigen. Wer noch? Das erfahrt Ihr in der Bildergalerie. ©

Sport Bild berichtet: Heißt Bakery Jatta eigentlich Bakary Daffeh?

Die Sport Bild hat in einem Bericht am Mittwoch den Verdacht geäußert, dass Jatta unter einer falschen Identität beim HSV spiele. Die Zeitschrift beruft sich auf Recherchen, nach denen der gambische Spieler eigentlich Bakary Daffeh heiße und zweieinhalb Jahre älter sei als offiziell angegeben. Zudem soll Jatta bereits in mehreren afrikanischen Ländern als Profi aktiv gewesen sein.