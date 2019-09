Fall Bakery Jatta nicht abgeschlossen: Staatsanwaltschaft prüft E-Mail-Adresse

Die Behörden prüfen offenbar eine E-Mail-Adresse, die Jatta vor drei Jahren bei seiner Einreise nach Deutschland in Bremen angegeben hatte. Wie zunächst die Bild berichtete, soll diese von Jatta genannte Adresse den Namen "Bakary Daffeh" beinhaltet haben. Das ist der Name, den Jatta laut Sport Bild vor seiner Ankunft in Deutschland in seiner Heimat Gambia getragen haben soll.