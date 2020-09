Muskelfaserriss bei Bakery Jatta: HSV-Profi verpasst Saisonstart

Das hatte sich Bakery Jatta ganz anders vorgestellt. Noch Ende August hatte der Offensivspieler aus Gambia optimistisch und voller Vorfreude im Interview mit dem Hamburger Abendblatt auf die kommende Saison geblickt: "Ich will so gut werden, wie es nur geht - und mit dem HSV zurück in die Bundesliga." Nun wird zumindest der Saisonstart ohne Jatta stattfinden, da er sich im Testspiel gegen Hertha BSC (2:0) verletzt hat.

Wie der Hamburger SV via Twitter offiziell bestätigt hat, zog sich der 22-Jährige in dem Test am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des rechten Oberschenkels zu. Damit falle er "für die kommenden Partien" aus. HSV-Trainer Daniel Thioune hatte Jatta beim Testspielsieg gegen die Hauptstädter in der 62. Minute eingewechselt.