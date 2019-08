Wegen Bakery Jatta: VfL Bochum plant laut Bericht Einspruch gegen HSV-Pleite

Am vergangenen Donnerstag zeigte sich Dieter Hecking mit Blick auf die Anhörung von Bakery Jatta vor dem Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt noch zuversichtlich. Auch wenn der HSV-Trainer den Zeitpunkt einen Tag vor dem Punktspiel gegen den VfL Bochum kritisch betrachtete, so schien doch die Erleichterung zu überwiegen. "Ich bin ja froh, dass es heute ist. Dann hört es endlich auf, dass Ihr darüber berichtete", erklärte Hecking im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz in Richtung der Medienvertreter.