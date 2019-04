Bericht: Werder Bremen interessiert sich für HSV-Talent Bakery Jatta

Er erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 sehenswert durch einen Fernschuss , nachdem er Leipzig-Profi Kevin Kampl geschickt den Ball abnahm . In der zweiten Liga erzielte Jatta in 21 Spielen vier Treffer für die Hamburger. Sein Vertrag beim HSV war erst im Januar langfristig bis 2024 verlängert worden. Ein möglicher Transfer dürfte für die Bremer also nicht billig werden.

HSV hofft auf den Aufstieg - und einen Jatta-Verbleib

Der HSV will seinen Jungstar halten. Doch der Verbleib von Jatta dürfte auch mit dem Aufstieg der Hamburger in Verbindung stehen. Zwar belegt der HSV aktuell Rang zwei, also einen direkten Aufstiegsplatz, doch zuletzt tat sich der Klub in der Liga enorm schwer. Die letzten vier Ligaspiele konnte der HSV allesamt nicht gewinnen, zuletzt reichte es gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue nur zu einem mageren 1:1. Die Rückkehr in die erste Liga würde die Chancen auf einen Verbleib des begehrten Stürmers sicherlich erhöhen.