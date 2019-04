Bald Profi? Rugby-Toptalent Michael Himmer aus Hannover lebt in Sydney seinen Traum

Die Akademie gehört zu den drei besten der Welt. Rund 100 spätere „Wallabys“ (australische Nationalspieler) sind aus der Talentschmiede hervorgegangen. 78-Spieler Himmer war von Juni 2018 an für drei Monate da – zunächst unter Beobachtung: „Die wollten erst mal sehen, ob ich gut genug bin.“ Weil Himmer die Trainer schnell überzeugte, wurde das in Aussicht gestellte, dreijährige Stipendium für die re­nom­mier­te Akademie nun Realität. Ob Himmer auch drei Jahre bleibt, hängt davon ab, ob er und seine Familie es sich leisten können.

Der berühmte Bondi Beach, die spektakuläre Oper, das milde Klima – Michel Himmer hat kaum Zeit, Australiens Me­ga­me­tro­po­le (flächenmäßig doppelt so groß wie Berlin) zu genießen. Aber für Sightseeing oder Strandurlaub ist der Hannoveraner auch nicht dort. Das 19-jährige Toptalent schuftet an der Sydney University Academy für seinen großen Traum, Rugby-Profi zu werden.

Rugby hat Priorität

Jetzt startet der Abiturient aber erst mal richtig durch – auch mit Hilfe der NP-Sportstiftung, die Himmer mit einer monatlichen Zuwendung von 200 Euro für ein Jahr, insgesamt also mit 2400 Euro unterstützt. Geld, das er gut gebrauchen kann. Denn das Leben in Sydney ist kostspielig.

Seit dem 8. Januar ist Himmer wieder in Australien bei dem Klub, der mit der Uni kooperiert. Mit einem aus­tra­li­schen Teamkollegen aus der Akademie lebt er in einer WG. Ein Studium steht erst mal hintan – zu teuer. „Das würde 15 000 bis 20 000 Euro im Jahr kosten“, erklärt Himmer, „ich gehe erst mal arbeiten.“ Das ist ohnehin Bedingung für ein Visum, das er jährlich verlängern muss. Wie die meisten seiner Teamkollegen will Himmer irgendwo auf dem Bau schuften. Aber Priorität hat das Rugby.