Schon bald wieder auf dem Platz? 96-Angreifer Evina schuftet für seine Rückkehr 

"Es läuft alles nach Plan"

"Ich arbeite hart daran, so schnell wie möglich zurück zu kommen. Es läuft alles nach Plan. Wir denken, dass es in den nächsten Wochen soweit sein kann, dass ich wieder mit dem Team trainieren kann", sagte Evina am Wochenende vor dem Spiel gegen Sandhausen in der "96TV-Vorspiel"-Sendung.

Aktuell arbeitet er noch viel mit Reha-Coach Dennis Fischer zusammen, "da muss man schon an seine Grenzen gehen", sagte 20-Jährige mit einem Lächeln. Die Langweile zwischendurch vertreibt sich das Talent an der Spielkonsole.