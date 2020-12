Bald zusammen mit Kevin-Prince Boateng? Mario Balotelli vor Wechsel zu Monza Calcio

Der einstige Deutschland-Schreck Mario Balotelli steht vor einem Wechsel in die Serie B zu Monza Calcio. Wie ein Klubsprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, wird der 30-Jährige am Montag zum Medizincheck erwartet. Der auf dem achten Platz liegende Fußballverein gehört dem früheren Premierminister Silvio Berlusconi und hat in Kevin-Prince Boateng einen weiteren namhaften Akteur in seinen Reihen.

Anzeige