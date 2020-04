Baldiger Neustart auch in der Serie A? Italiens Sportminister dämpft Hoffnungen

Als dritter Klub in der Premier League: FC Arsenal einigt sich mit Mesut Özil und Co. auf Gehaltsverzicht

Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Spieltage stehen noch aus. In Italien gelten noch bis zum 3. Mai die landesweiten Ausgangssperren. Nach dem Plan der Liga-Verantwortlichen sollen die Fußballer ab dem 4. Mai zunächst isoliert werden, das heißt unter anderem auf das Coronavirus getestet und in Camps streng kontrolliert werden. Nach drei Wochen könnten dann möglicherweise Partien - ohne Fans - gespielt werden. Italien ist weltweit eines der am härtesten getroffenen Länder von der Covid-19-Lungenkrankheit. Rund 24.000 Menschen sind bereits gestorben.

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Bundesliga könnte am 9. Mai starten

In der Bundesliga könnten Geisterspiele ab dem 9. Mai möglich sein, erklärten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag im Live-Programm der Bild. „Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt“, sagte Laschet. Zuvor hatten sich die Sportminister der Bundesländer im Rahmen einer Sonderkonferenz ausgetauscht. Die erste und zweite Liga pausieren aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 30. April. Am Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga über weitere Schritte und eine mögliche Saison-Fortsetzung beraten.