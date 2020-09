Wegen geplatztem Transfer: Bale schießt gegen Real Madrid - "Haben alles in letzter Sekunde blockiert"

Gerade einmal zwei Tore hat Gareth Bale in der abgelaufenen Saison für den spanischen Meister Real Madrid in 16 Spielen beigesteuert. Nach dem Corona-Neustart kam der Waliser sogar nur auf 100 Minuten Einsatzzeit in zwei Partien. Dass der 31-Jährige nicht das beste Verhältnis zu Trainer Zinedine Zidane unterhält, ist hinlänglich bekannt. In einem Interview mit Sky Sports schoss Bale nun gegen seinen eigenen Verein - weil ihm angeblich schon mehrfach ein Wechsel untersagt worden war, unter anderem nach China.

"Ich habe versucht, den Klub zu verlassen, aber die Verantwortlichen haben alles in der letzten Sekunde blockiert", sagte er über einen möglichen Transfer ins Reich der Mitte. Erstligist Jiangsu Suning soll Bale im Winter einen Dreijahresvertrag angeboten haben, mit einem Gehalt von einer Million Euro - in der Woche. Auf die Frage, warum er noch in Madrid sei, antwortete er: "Ich denke, der Klub muss diese Frage beantworten."