Bale-Rücktritt in der Nationalmannschaft? Wales-Kapitän bricht TV-Interview ab

Und plötzlich ging er einfach weg: Eine Frage nach seiner Zukunft in der walisischen Nationalmannschaft hat Gareth Bale am Samstagabend nach dem EM-Aus gegen Dänemark nicht beantwortet. Als der Superstar von Real Madrid (in der abgelaufenen Saison an Tottenham Hotspur ausgeliehen) in einem TV-Interview nach dem 0:4 gegen Dänemark in Amsterdam gefragt wurde, ob dies sein letztes Länderspiel für Wales gewesen sei, verließ der Kapitän einfach das Interview-Setting. Er würdigte den Fragesteller, der seine Frage gar nicht mehr richtig zu Ende stellen konnte, keines Blickes mehr. Bale schüttelte nur den Kopf. Eine kuriose Szene. Anzeige

Der beste walisische Spieler war schon vor der Partie Fragen danach ausgewichen. Auf der Pressekonferenz vor der Dänemark-Partie blieb der Angreifer in seinen Aussagen vage: "Ich werde nicht so spielen, als wäre es mein letztes Spiel, denn ich will in die nächste Runde kommen. Der Fokus liegt auf diesem Spiel und nicht auf dem Blick in die Zukunft", hatte Bale klargestellt.

Bale-Trainer verteidigt Interview-Abbruch: "Eine unsensible Frage"

Nun ist Bales Zukunft bei den "Dragons" mehr denn je eines der Top-Themen auf der Insel, denn schon im Mai hatte der Flügelstürmer angekündigt, seine Entscheidung über seine Zukunft im Nationalteam nach der EM mitzuteilen. Bale ist 31 Jahre alt und der unumstrittene Star der Waliser, für die er seit 2006 95 Länderspiele (33 Tore) absolvierte. Trainer Robert Page verteidigte seinen Schützling für den Interview-Abbruch: "Es ist eine unsensible Frage. Er kam nach einer Niederlage vom Platz, die Emotionen waren frisch", sagte der Wales-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.