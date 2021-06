Kroatien gegen Spanien und Frankreich gegen die Schweiz: Michael Ballack tippt das EM-Achtelfinale am Montag

Auch der dritte Tag der EM-Achtelfinals verspricht wieder viel Spannung. In Kopenhagen kommt es am frühen Abend (18 Uhr) zum Aufeinandertreffen von Vize-Weltmeister Kroatien und Mit-Favorit Spanien. Beide Teams kamen in der Gruppenphase erst spät in Tritt – wollen jetzt aber die Mission Titel angehen. Später am Abend (21 Uhr, beide Spiele bei ZDF und MagentaTV) will auch Weltmeister Frankreich nach einer unter dem Strich enttäuschenden Vorrunde gegen die Schweiz wieder überzeugen.

