Ballack, Özil, Hummels, Müller und Boateng: Der DFB hat ein Problem mit Abschieden

Zumindest einer der Helden von Rio feierte eine Abschiedsparty, wie er sie sich gewünscht hatte. Vor fast genau zwei Jahren trat Lukas Podolski von der großen Fußballbühne ab. Vor gut 60.000 Zuschauern – zwar nicht in seiner Heimatstadt Köln, aber immerhin in Dortmund – traf „Poldi“ in seinem 130. und letzten Länderspiel für die Nationalmannschaft zum 1:0-Sieg gegen England.