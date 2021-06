Holland vs. Tschechien und Belgien vs. Portugal: Michael Ballack tippt das EM-Achtelfinale

Niederlande vs. Tschechien– der Ballack-Tipp: 2:0

Die Niederländer wollen den ganz großen Coup bei dieser EM. Da wollen sie sich im Achtelfinale am Sonntag in Budapest auch nicht von Tschechien aufhalten lassen. Mittelfeldspieler Frenkie de Jong vom FC Barcelona warnte dennoch: "Sie sind sehr diszipliniert. Wir müssen auf Toplevel agieren." Die Tschechen kamen wegen Problemen mit ihrem Flugzeug erst verspätet am Samstag in Budapest an. Ihre Hoffnungen ruhen auf Bayer Leverkusens Angreifer Patrik Schick, der alle drei Turniertore erzielt hat. Ballack rechnet nicht damit, dass dem Bundesliga-Angreifer der nächste Treffer gelingt - der "Capitano" sieht die Niederlande im Viertelfinale gegen Dänemark.