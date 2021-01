Mit Bällen und Tabata: Handball Hannover-Burgwedel macht sich fit für den Wiedereinstieg

Er ist heiß darauf, endlich wieder den Ball in die Hand zu nehmen. Weil sich der Verein nach der Insolvenz seiner Spielbetriebsgesellschaft im Sommer neu aufstellen musste und sich die Kosten für die Corona-Tests nicht leisten kann, dürfen die Spieler nur individuell und in Zweiergruppen trainieren.

Runden drehen um den Maschsee

Hinz trifft sich regelmäßig mit seinem Kumpel Lennart Koch. Beide machen so das Beste aus der für viele Sportler aktuell sehr schwierigen Situation. „Mal schreibt der eine, mal der andere, wann wir was machen wollen“, sagt Koch, der in den ersten Spielen vor dem Abbruch auf der Rechtsaußenposition einer der besten Burgwedeler Schützen war. Sehr häufig trifft man das Duo, wenn es seine Runden um den Maschsee dreht. „Wir sollen auf jeden Fall zweimal in der Woche sieben Kilometer laufen“, verrät Hinz.

Mithilfe einer Lauf-App gibt es in der Mannschaft eine Challenge. Die zurückgelegten Distanzen könnten sogar live für die anderen übertragen werden. Schummeln ist eigentlich unmöglich – und wer doch einmal schwächelt, muss einen Betrag in die Mannschaftskasse zahlen.

Zu zweit macht es mehr Spaß

Auf dem Trainingsplan von Hinz und Koch stehen dazu Intervallläufe. Die machen zu zweit natürlich ebenso viel mehr Spaß wie Tabata-Übungen. Das Zirkelprogramm basiert auf einer Studie des japanischen Professors Izumi Tabata für olympische Eisschnellläufer aus dem Jahr 1996. Dabei wechseln sich 20 Sekunden maximaler Belastung gefolgt von zehn Sekunden Pause in acht Durchgängen ab. Eine Einheit dauert somit vier Minuten.

Da das aber längst nicht reicht, um sich halbwegs fit zu halten, hat Spielertrainer Marius Kastening jedem seiner Spieler 800-Gramm-Bälle und Medizinbälle mit nach Hause gegeben. „Die Medizinbälle haben wir allmählich lieben gelernt“, sagt Koch und lacht. Beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hätten alle zu wenig für den Schulterbereich gemacht. Der frühere WG-Partner von Nationalspieler Timo Kastening ist ehrlich: „Das hat man gemerkt.“ Um für den möglichen Restart vorbereitet zu sein, sind die Bälle eine große Hilfe und die Übungen mit einem Partner viel angenehmer.