Ballern, siegen, feiern? 96 und das Drei-Punkte-Programm zum Maschseefest

Wäre Mirko Slomka nicht erneut 96-Trainer geworden, könnte er das Maschseefest so ausgiebig entspannt genießen wie jeder an­de­re Hannoveraner. Als Amtsträger und Vorturner des wichtigsten Vereins der Stadt wäre es jedoch wünschenswert, dass Slomka mit seiner Mannschaft heute das obligatorische Drei-Punkte-Programm erfüllt: Ballern und treffen, siegen und dann erst feiern – so hätte der Tag rund um den Maschsee ein schönes Gesicht.

„Wir werden das Spiel sehr genau analysieren“, kündigt Kind an. Danach diskutiert Sportdirektor Jan Schlaudraff mit Slomka und Kind, auf welchen Positionen die Mannschaft noch verstärkt werden muss – und wo noch Investitionen notwendig sein könnten.

96-Chef Martin Kind setzt natürlich ebenfalls auf einen Heimsieg: „Trainer und Mannschaft wollen auch unbedingt gewinnen.“ Für den 75-Jährigen „wäre ein Erfolg ein wichtiges positives Signal für die Saison“. Slomka hat grundsätzlich „eine positive Stimmungslage in der Stadt ausgemacht“ und hält es „für wichtig, dass wir das Spiel mit aller Macht gewinnen“.

96 funktioniert im Unterschied zur vergangenen Saison wieder als Team. Slomka hat schnell eine Arbeitseinheit ge­schaf­fen. Sehr wichtig sind dazu Mentalitätsspieler wie Edgar Prib oder Marvin Bakalorz, die den Ton angeben. Darüber hinaus stellt sich aber im Spiel nach vorne die Frage der Qualität. Zu wenig Torgefahr – offensiv muss mehr passieren bei 96 als beim 1:2 in Stuttgart.

Die Aufstellung ist raus: So startet Hannover 96 gegen Jahn Regensburg

Ducksch als Unterstützung für Weydandt

Hendrik Weydandt soll dazu auch in der Sturmspitze mehr Unterstützung bekommen. „Henne ist ein Pflock, den man vorn einschlagen kann“, sagt Slomka, „er ist einer der Leader der Mannschaft, aber er hat noch Bedarf, geschliffen zu werden.“

Marvin Ducksch, in Stuttgart nur eingewechselt, soll Weydandt an die Seite gestellt werden. Der teuerste Einkauf – Ablöse 1,8 Millionen Euro – soll Tore garantieren. Stürmer ti­cken ja meist ziemlich einfach – gelingt Ducksch heute gleich ein Treffer, könnte er in einen Torlauf kommen. Das würde der Mannschaft viele Feiertage be­sche­ren, auch wenn das Maschseefest längst vorbei ist.