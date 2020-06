Ballmagnet Kevin Kampl bleibt RB Leipzig erhalten - Unterschrift steht bevor

Leipzig. Nach drei freien Tagen kehren die Roten Bullen am Mittwoch zurück an die Stanze und bereiten sich aufs letzte Bundesligaspiel in Augsburg vor (Sonnabend, 15.30 Uhr). Wie die Stars und Sternchen ihren Kurzurlaub gestaltet haben, ist nicht überliefert. Möglicherweise haben sie sich die richtigen Fragen gestellt: Woran hat’s gelegen, dass es nach der Herbstmeisterschaft punktetechnisch und fußballerisch bergab ging? Woran hat’s gelegen, dass viele Profis aus dem Zenit ihrer Schaffenskraft fielen?

Dritter Platz für die Vereinskasse

Shopping-Reisen ins Ausland standen beim dreitägigen Freigang auf dem Index – Stichwort Hygiene-Konzept. Nach dem Abpfiff der Augsburg-Partie und vor der Unmittelbaren Wettkampfvorbereitung aufs Viertelfinale der Königsklasse (12. bis 15. August) bleibt den Männern von Julian Nagelsmann ausreichend Gelegenheit, die sechsstellige Champions-League-Prämie (pro Kopf) unters Volk zu bringen.

Dass es bei der Partie beim FC Augsburg um die Goldene Ananas geht, ist nicht richtig. Kein Rasenballer will sich mit zwei Niederlagen in Folge verabschieden. Außerdem geht es um die Verteidigung des dritten Platzes. Und der spült einige lange Scheine mehr in die Kasse als der vierte.

Während das kickende Bodenpersonal mit Leibesübungen beschäftigt ist, brüten die RB-Bosse ein Straußen-Ei aus. Auf dem XXL-Teil steht „Kader 2020/2021“. Mal sitzt Sportdirektor Markus Krösche auf dem Ei und spricht laut über den Noch-Monegassen Benjamin Henrichs, den Noch-Bremer Milot Rashica und die noch anderweitig gebundenen Patrik Schick und Angeliño.

Nagelsmann setzt auf Lookman

Dann brütet Boss Oliver Mintzlaff, wedelt mit Kontoauszügen und weist darauf hin, dass das Leben, lieber Markus, kein bunter Teller ist und alles bezahlbar sein muss. Ab und an schaut Julian Nagelsmann vorbei und untersucht das Ei.

Nur mal so: Kurz vorm Schlüpfen sieht es so aus, als ob das Straußen-Küken im Ei Fußball spielt. Noch ist es ruhig im Straußen-Ei. Einige Fragezeichen haben sich aber schon aus dem Gelege verabschiedet und wurden zu Ausrufezeichen. So bleibt Ballmagnet Kevin Kampl dem Club erhalten, die frohe Botschaft wird zeitnah verkündet. Klar ist auch, dass Kultspieler Yussuf Poulsen bis zum Viertelfinale in Lissabon fit sein und sich danach nicht beruflich verändern wird. Zudem setzt Julian Nagelsmann auch in der neuen Saison auf den seit Monaten glücklosen Ademola Lookman. Der ist im offensiven eins gegen eins der beste Rote Bulle, zeigt das noch nur im Training. Als gesichert gilt, dass Hannes Wolf Gladbacher wird. Wenn die Borussen in die Champions League einziehen (wovon stark auszugehen ist), wird Herr Wolf von Herrn Rose gekauft.