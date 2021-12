Ballon d'Or 2020 für Bayern-Star Robert Lewandowski? "Wir können darüber nachdenken"

Nach der umstrittenen Vergabe des Goldenen Balls 2021 an Lionel Messi hat der Veranstalter eine nachträgliche Auszeichnung für Robert Lewandowski für das Jahr 2020 nicht kategorisch ausgeschlossen. "Was Messi gesagt hat, war nett und schlau. Ich denke, wir müssen die Entscheidungen nicht sehr schnell treffen. Wir können darüber nachdenken und sollten gleichzeitig die Geschichte des Ballon d’Or respektieren, die auf Wahlen basiert", zitierte am Mittwoch das Nachrichtenportal watson.de Pascal Ferré, den Chefredakteur von France Football, das den Ballon d'Or vergibt.