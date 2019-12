Lionel Messi gewinnt den Ballon d'Or 2019 - Robert Lewandowski knackt die Top 10

Lionel Messi hat zum sechsten Mal die begehrte Auszeichung Ballon d'Or gewonnen. Der Superstar des FC Barcelona setzte sich gegen Virgil van Dijk vom FC Liverpool und Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo durch. Van Dijks Teamkollege Sadio Mané wurde Vierter. Messi erhielt seine Trophäe bei einer Gala im Pariser Théatre du Chatelet. Die Gewinner des Ballon d'Or werden von Fachjournalisten aus aller Welt unter Leitung der Zeitung France Football gewählt. Die Auszeichung darf nicht mit der offiziellen FIFA-Wahl zum Weltfußballer des Jahres verwechselt werden, die Messi in diesem Jahr ebenfalls gewonnen hatte. Die Preise werden bereits seit vier Jahren wieder unabhängig voneinander vergeben, die komplizierte Geschichte dahinter gibt es hier.

Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner 🤚☝️ pic.twitter.com/5nNZXl05vY

Die Bundesliga war auf der 30-köpfigen Shortlist nur durch Bayerns Stürmerstar Robert Lewandowski vertreten, der Pole wurde am Ende Achter. Neben der Auszeichung des besten Fußballers verlieh France Football auch Preise für den besten Torwart (Liverpools Alisson Becker setzte sich u.a. gegen Marc-André ter Stegen durch) und den besten Spieler unter 21 Jahren. Immerhin war hier die Bundesliga vertreten - auch wenn BVB-Profi Jadon Sancho (der Zweiter wurde) und Kai Havertz von Bayer Leverkusen am Ende nicht gewinnen konnten. Der Titel ging hier an Matthijs de Ligt von Juve. Bei den Frauen konnte sich die US-Amerikanerin Megan Rapinoe durchsetzen - unter anderem gegen die Deutsche Dszenifer Marozsan.