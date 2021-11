Ballon d'Or für Robert Lewandowski? Nagelsmann, Müller und Co. adeln Bayern-Torjäger 

Gegen Bielefeld war der souveräne Spitzenreiter der Torjägerliste überhaupt erst zum dritten Mal in dieser Saison in der Liga ohne eigenen Treffer geblieben. Allein in den 20 Pflichtspielen der laufenden Spielzeit erzielte Lewandowski 25 Tore. Für Müller gibt es zu dem 33-Jährigen daher keine ernsthafte Konkurrenz im Rennen um die Auszeichnung. "Jetzt werden die Leute in Spanien sagen, dass Benzema auch super performt hat, aber Lewy hat mit uns alles gewonnen, dann ist die Wahl ausgefallen, dann hat er in der nächsten Saison den Torrekord aufgestellt. Und dann muss man noch sehen, was er mit der polnischen Nationalmannschaft macht", so der Münchener Offensivspieler.