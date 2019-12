Ballon d'Or und Weltfußballer-Wahl: Das ist der verwirrende Unterschied

Es kann nur einen geben, möchte man meinen, wenn es darum geht, dem besten Spieler der Welt zu huldigen. Nicht so aber im Fußball. Hier wird pro Jahr gleich zweimal eine solche Auszeichnung vergeben. Eitelkeiten und Kommerz sei Dank. So hat die FIFA auch 2019 bereits im September ihren Weltfußballer gekürt, ehe am Montagabend noch die Verleihung des Ballon d'Or folgt - ebenfalls für den besten Fußballer des Jahres. Doppelt hält bekanntlich besser.