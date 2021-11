Platz zwei hinter Lionel Messi: Bayern-Star Robert Lewandowski reagiert auf Ballon d'Or-Wahl

Mit großer Souveränität hat der am Ende nur zweitplatzierte Robert Lewandowski auf die Wahl von Lionel Messi zum besten Spieler der Welt reagiert. Nachdem er seinem Konkurrenten zu dessen insgesamt siebtem Gewinn des Ballon d'Or gratulierte, ergänzte er mit Blick auf seinen immerhin eingeheimsten "Trostpreis" via Twitter: "Ich habe die Auszeichnung als Torjäger des Jahres gewonnen und kein Spieler kann individuelle Auszeichnungen ohne die Unterstützung des stärksten Teams und loyaler Fans gewinnen. Danke für die Unterstützung." Auf eine Spitze in Richtung der Jury oder einen Ausdruck der Enttäuschung verzichtete der Stürmer des FC Bayern .

Messi, der im Sommer Argentinien erstmals seit 28 Jahren zum Gewinn der Copa America geführt hatte, richtete bei der vom Fachmagazin France Football veranstalteten Gala am Montagabend in Paris aufmunternde Worte an seinen Rivalen: "Es ist eine Ehre, mit Dir hier zu sein. Du hast Rekorde gebrochen und hättest es auch verdient gehabt, den Ballon d'Or zu gewinnen." Lewandowski war - begleitet von seiner Frau Anna - mit der Hoffnung in die französische Hauptstadt gereist, erstmals die begehrte Trophäe in Empfang nehmen zu können. Der 33-Jährige hatte nach der Triple-Saison 2020 auch in diesem Jahr wieder Bestmarken aufgestellt. So übertraf er in der Bundesliga den als ewig geltenden Torrekord von Gerd Müller mit 41 Treffern.

Anzeige