"Balsam für die Seele": Die Stimmen zum 96-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden

Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik nach dem Spiel in Wiesbaden

Ron-Robert Zieler, Nore 2 : Behauptet sich im Luftkampf, muss einen Flachschuss halten und einen Kracher aus elgf Metern von Dittgen. In ersten Hälfte viel als Abnspielstation gefragt, in der zweiten als Keeper, auch in der Nachspielzeit hält er die Null mit einer Parade. ©