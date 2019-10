Bankdrücken für den SC DHfK-Spieler Santos

Leipzig. Am Ende saß er doch nur auf der Bank, über die gesamten 60 Spielminuten. Der Auftritt des SC DHfK gegen den TBV Lemgo Lippe am Donnerstagabend war für Raul Santos dennoch etwas Besonderes – zum ersten Mal seit seiner Knie-OP im Februar stand der Österreicher wieder im Kader der Leipziger. „Es hat sich angefühlt, die Jungs haben mich gut wieder aufgenommen“, meinte Santos nach der Partie, die die Grün-Weißen nach hartem Kampf mit 34:32 gewannen. André Haber wirkte danach schon erleichtert. „Mich ärgert, dass wir unsere 10:5-Führung so leicht aus der Hand gegeben haben, aber ich muss Lemgo auch ein Kompliment machen. Einige Mannschaften hätten sich vielleicht in so einer Situation ergeben, aber das war bei Lemgo nicht der Fall. Ich freue mich sehr, dass wir heute erneut solche Comeback-Qualitäten gezeigt haben“, sagte der DHfK-Coach.

Bankdrücken gegen Lemgo

Raul Santos verfolgte die Partie von der Bank aus. „Natürlich hätte ich auch gerne gespielt, aber dafür sind ja noch reichlich Partien da. Das Wichtigste ist doch, dass wir das Spiel gewonnen haben“, meinte er. Sein Trainer André Haber begründete den Nichteinsatz des Linksaußen hinterher mit der starken Leistung von Konkurrent Lukas Binder, der tatsächlich auch auf eine Wurfquote von 100 Prozent und vier Tore kam. An der mangelnden Fitness von Santos hatte es jedenfalls nicht gelegen, denn „Santi“, vor 27 Jahren in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo geboren und später im österreichischen Leoben aufgewachsen, trumpfte zuletzt bei der 2. Mannschaft des SC DHfK in der 3. Liga groß auf. „Das Knie hat gehalten“, sagte Santos. „Ich bin wieder fit.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Heimspiel gegen Lemgo Der SC DHfK Leipzig gewinnt das Heimspiel gegen den TBV Lemgo mit 34:32. ©

Anzeige

Kontrakt bis Saisonende

Sein Plan lautet nun, weiter gut bei der Ersten zu trainieren und geduldig auf eine Einsatzchance zu warten. Der Vertrag von Santos, der 2018 mit viel Vorschlusslorbeeren vom THW Kiel gekommen war, läuft noch bis Ende dieser Saison – nach eigenen Angaben will er ihn auch erfüllen. Eigentlich hätte er nach der unbefriedigenden letzten Spielzeit schon im Sommer gehen sollen, ein Wechsel kam aber trotz verschiedener Angebote nicht zu Stande. „Ich hatte die Möglichkeit nach Flensburg zu gehen, zumindest für ein paar Monate“, erzählte der 81-fache österreichische Nationalspieler. „Da sind sich die Manager der beiden Vereine aber nicht ganz einig geworden. Dumm gelaufen für mich.“

Derby-Einsatz gegen den SCM!?

Nun bleibt er also in Leipzig. „Ich werde das beste draus machen“, kündigt Santos an. Bis zur nächsten Möglichkeit, sich zu beweisen, liegt aber erst einmal etwas Zeit. Wegen der Länderspielpause spielt der SC DHfK erst wieder am 3. November – im Derby gegen den SC Magdeburg.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.