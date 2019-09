"Bankrotterklärung": Wasserballer müssen Start in der Champions League absagen

Schocknachricht für Hannovers Wassersportler. Das marode Stadionbad muss länger geschlossen bleiben als ohnehin schon befürchtet. Alle Veranstaltungen im Oktober müssen abgesagt werden – also auch der Champions-League-Auftakt für Hannovers Star-Wasserballer. Eine Schande, schimpft Waspo-Chef Bernd Seidensticker.

Am Freitagmorgen erfuhr der Präsident vom Auftakt-Aus. „Ich muss dem Weltverband klarmachen, dass wir nicht in der Lage sind, ein Heimspiel auszutragen. Das, was ein Dritte-Welt-Land hinbekommt, schaffen wir in Hannover nicht.“