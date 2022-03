Banner in Flammen: Fan-Choreografie bei Holland-Topspiel in Amsterdam missglückt

Es brannte lichterloh: Vor dem Fußball-Klassiker in den Niederlanden zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam hat ein Banner Feuer gefangen. Dunkler Rauch stieg auf, die Spieler und Schiedsrichter verfolgten die verunglückte Choreographie der Fans von Gastgeber Ajax am Sonntag vor dem Anpfiff des Spitzenspiels mit Abstand vom Rasen aus.

Die deutschen Legionäre in der niederländischen Eredivisie, Mario Götze und Phillip Max, gewannen indes ihr Heimspiel mit der PSV Eindhoven. Beim heutigen 5:0-Heimerfolg gegen Fortuna Sittard erzielte der ehemalige Augsburg-Profi Max das 1:0 für den Tabellenzweiten. Mit dem fünften Liga-Sieg in Folge liegt PSV mit aktuell 64 Punkten weiterhin in Schlagdistanz zum Spitzenreiter aus Amsterdam (66 Punkte).