Statements in ganz Hannover: 96-Fanszene sagt "Nein zu Geisterspielen"

Am Neuen Rathaus, in der City, am Eilenriedestadion und natürlich auch der HDI-Arena - quer verteilt über die Stadt haben offensichtlich Fans von Hannover 96 Banner gut sichtbar platziert, mithilfe derer sie gegen Geisterspiele und die ihrer Meinung nach krassen und jahrelangen Fehlentwicklungen des Profifußballs anprangern.

Mehrere Fan-Gruppierungen aus Hannover hatten sich in der vergangenen Woche dem Statement der "Fanszenen Deutschland" angeschlossen, die in einem offenen Brief kritisierten: "Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar" und sei außerdem "blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft".