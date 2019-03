Nach Bannern am 96-Trainingsplatz: Das steckt hinter der Aktion - und so reagierten die Spieler

Statt der üblichen Videoanalysen gab es für die 96-Profis gestern mal was zu lesen. Als sie den abgeschirmten Platz vor Beginn des Geheimtrainings betraten, fiel der Blick auf die Lektüre am gegenüberliegenden Zaun: „Namen kommen und ge­hen – was wir erwarten, ist bedingungsloser Einsatz für unsere Farben.“ Mit schwarz-weiß-grünen Grüßen hingen links neben der allgemeinen Botschaft in ebenso großen Buchstaben die Namen jener, an die sich die klare Nachricht richtete. 17 Profis wurden angezählt. Waldemar Anton fand sich auf einem Plakat, Bobby Wood, Walace, Müller und fast alle anderen. Die Namen von Marvin Bakalorz, Michael Esser, Hendrik Weydandt, Linton Maina und Edgar Prib beispielsweise fehlten.

Große Transparente hingen Freitagmorgen am 96-Trainingsgelände. ©

Bilder: Die Fanbotschaft an die 96-Profis am Trainingsgelände

Die Fans klemmten die Plakate am Freitagmorgen fest und bekannten damit Farbe. Heldt, wie auch Trainer Thomas Doll, dürfte die Aktion recht sein als zusätzliche Motivation fürs Leverkusen-Spiel. Ob diese Botschaft eine Art Treibstoff sein kann für die vielen geparkten 96-Spieler („Namen kommen und gehen“), wird sich am Sonntag zeigen, wenn Stars wie Brandt, Bailey oder Volland den Tabellenvorletzten schwindelig spielen wollen.

„So eine Botschaft ist absolut legitim“, fand Manager Heldt. Die Ultragruppe war schließlich auch nicht eingebrochen in den abgesperrten Bereich. Die Aktion lief in Absprache mit den 96-Fanbeauftragten.

"So eine Botschaft ist absolut legitim"

Bakalorz und Esser ernten zu Recht Respekt

Die Fans zollten den gradlinigen Profis Bakalorz und Esser zu Recht ihren Respekt. Der neue Vizekapitän Esser hält in diesem Jahr überragend. Bakalorz wehrte sich in Stuttgart mit Händen und Füßen ge­gen den 96-Untergang. „Wie Treibsand“ fühle sich der Abstiegskampf an, sagte er. Nun soll er 96 als Kapitän aus der Leistungswüste herausziehen. Anton war mit dieser Situation allein nicht zurechtgekommen.

An Anerkennung gewonnen hatte auch Hendrik Weydandt durch seine Willenskraft. Die Plakate sind auch ein klares Signal der Fans an Doll, wen sie spielen sehen wollen. Der Trainer gab dem umstrittenen Walace eine Startelfgarantie, Bakalorz aber nicht. Weydandt, der am Freitag nach einer Erkältung wieder trainierte, ist ein Liebling der Fans. Ob Doll nach Fanwillen aufstellt? Davon ist eher nicht auszugehen.