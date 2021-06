Barbora Krejcikova bezwingt Anastassija Pawljutschenkowa im Underdog-Finale der French Open

Die Tschechin Barbora Krejcikova hat die French Open in Paris gewonnen. Die 25 Jahre alte Tennisspielerin setzte sich am Samstag im Überraschungsfinale gegen die leicht favorisierte Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:1, 2:6, 6:4 durch und feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere.

Frühes Aus für Deutsche und Favoritinnen

Die Favoritinnen hatten sich allesamt bereits frühzeitig aus Paris verabschiedet. Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty musste in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Polin Magda Linette wegen einer Verletzung aufgeben. Bereits in ihrer Erstrunden-Partie war die 25-jährige Australierin an Rücken und Hüfte behandelt worden. Für Aufsehen sorgte aber vor allem die Zweite der Welt, Naomi Osaka, die nach einem Presse-Boykott ihren Rückzug vom Turnier erklärte. Die deutschen Tennis-Frauen waren alle in der ersten Runde ausgeschieden.