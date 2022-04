"Großartiger Spieler": Wie Barca-Trainer Xavi auf das Gerücht um Bayern-Star Lewandowksi reagiert

Trainer Xavi Hernandez will die Gerüchte um einen angeblichen Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski zum FC Barcelona nicht inhaltlich kommentieren. "Ich verstehe die Frage, aber das ist nicht der Zeitpunkt. Es ist der Zeitpunkt, uns auf das morgige Spiel zu konzentrieren und nicht auf Verpflichtungen. Er ist ein großartiger Spieler. Ich kann nicht mehr dazu sagen", erklärte der frühere Weltmeister am Mittwoch in Barcelona. Xavi wollte sich lieber zum bevorstehenden Europa-League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) äußern.

