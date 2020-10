Trotz Überzahl: Barcelona in Alavés nur remis – Ter-Stegen-Vertreter Neto patzt schwer

Der FC Barcelona kommt in der La Liga weiterhin nicht auf einen grünen Zweig: Die Mannschaft des neuen Trainers Ronald Koeman kam bei Deportivo Alavés trotz einer halben Stunde in Überzahl nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und bleibt in der spanischen Liga weiter nur im Mittelfeld der Tabelle. Der Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid beträgt bereits acht Punkte. Die Madrilenen hatten zuvor mit 4:1 gegen SD Huesca gewonnen.