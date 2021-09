Traum-Comeback mit Messi-Nummer: Damit hat Barca-Talent Ansu Fati "nicht gerechnet"

Bereits am Mittwoch könnte das Offensivtalent wieder zum Einsatz kommen. In der Champions League gastiert Barca bei Benfica Lissabon. Fati blickte auf die kommenden Aufgaben und betonte: "Wir werden um die Liga, die Champions League und alles andere kämpfen. Wir müssen kämpfen und arbeiten." Der Druck auf Trainer Ronald Koemann bleibt aber groß. Der Niederländer war nach dem enttäuschenden Saisonstart in Barcelona heftig kritisiert worden, spanische Medien hatten bereits über eine baldige Ablösung des 58-Jährigen spekuliert. Gegen Levante vertrag der Ex-Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder den gesperrten Chef-Coach.