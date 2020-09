Barcelona-Präsident Bartomeu sucht Versöhnung mit Messi: "Keinen Konflikt eingehen" – kein Rücktritt

Zwar bleibt Lionel Messi zumindest für diese Saison beim FC Barcelona und hat mit dem Klub seinen Frieden gefunden. Doch mit dem Mann an der Spitze des katalanischen Vereins gab es zuletzt Reibung: Präsident Josep Bartomeu. Schon länger soll das Verhältnis des 33-jährigen Superstars zu Bartomeu angespannt sein. Und auch nach der Bekanntgabe seines Verbleibs stichelte Messi jüngst gegen ihn: "Der Präsident hat mir immer versichert, dass ich am Ende der Saison entscheiden könne, ob ich gehen oder bleiben will. Am Ende hat er sein Wort nicht gehalten", sagte der Argentinier im Interview mit goal.com. Doch nun bemüht sich Bartomeu offenbar um Versöhnung.