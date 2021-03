Bei Barcelona-Sieg gegen Huesca: Lionel Messi trifft und stellt Fabel-Rekord von Xavi ein

Ein Rekord für die Ewigkeit: Dass Lionel Messi zu den allergrößten Ikonen zählt, die der FC Barcelona jemals hervorgebracht hat, war schon bisher unumstritten. Nun hat der Superstar eine Bestmarke bei den Katalanen eingestellt, die dies auch statistisch einmal mehr zementiert. Das 4:1 (2:1) gegen SD Huesca in der La Liga am Montagabend war sein 767. Pflichtspieleinsatz für den FC Barcelona. Messi hat nun so viele Pflichtspiele für Barca bestritten, wie vor ihm nur sein ehemaliger Teamkollege Xavi Hernandez. Anzeige

Barca würdigt Messi und Xavi

In Antizipation des Messi-Einsatzes hatte der Klub am Abend schon vorsorglich ein tribünengroßes Banner im Camp Nou aufgehängt. "Ihr berührt den Himmel", war ein Bild von Messi und Xavi, die sich in den Armen lagen, übertitelt. Und der fünfmalige Weltfußballer feierte seinen Rekord in gewohnter Klasse: Mit seinem Treffer in der 13. Minute leitete Messi den Sieg seiner Mannschaft ein. Antoine Griezmann traf mit einem schönen Schlenzer (35.), Abwehr-Youngster Oscar Mingueza erzielte das dritte Barca-Tor (53.). Huescas Rafa Mir verkürzte zwischenzeitlich per Foulelfmeter (45. + 4). Kurz vor Schluss erhöhte Messi noch auf 4:1 (90.).

Zu feiern gab es am Montagabend aus Sicht von Barcelona aber nicht nur den Rekord. Der Sieg war für die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman fast ebenso wichtig. Mit den drei Punkten zog Barca in der Tabelle wieder vorbei an Real Madrid auf Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid beträgt nur noch vier Punkte.