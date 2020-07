Barcelona plant offenbar großen Umbruch: Zwölf Spieler sollen gehen - auch Trainer Setién? 

Zwei Titel sind in dieser Saison schon verspielt - der Coup in der Champions League scheint unwahrscheinlich. Der FC Barcelona will offenbar deshalb seinen Kader neu strukturieren. Einem Bericht der "Marca" zufolge soll eine Vielzahl von Spielern den Verein verlassen. Auch die Zukunft von Trainer Quique Setién scheint ungewiss.