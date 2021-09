"In letzter Minute erfahren": So reagiert Barca auf die Koeman-PK – Medien nennen Nachfolge-Kandidaten

"Wir haben in letzter Minute erfahren, dass er eine Erklärung abgeben möchte und - nun ja - er ist verpflichtet, an Pressekonferenzen teilzunehmen und kann nach Belieben antworten oder sprechen. Wir respektieren die Entscheidung des Trainers, aber wir und die Kapitäne haben es erst kurz vorher mitbekommen", sagte Laporta laut Marca. Koeman bat in seinem Statement um "Geduld" beim Wiederaufbau der Mannschaft. Dies müsse angesichts der schwierigen Lage des Klubs ohne große finanzielle Investition gelingen, sprich ohne teure Zukäufe erfahrener Spieler. Aber es gebe auch Hoffnung. "Die jungen Talente von heute können in ein paar Jahren die neuen Weltstars werden", sagte Koeman.