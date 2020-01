Barca-Star Lionel Messi vermisst Duelle mit Cristiano Ronaldo: "Ist nicht normal"

Lionel Messi vermisst die Spiele mit dem FC Barcelona gegen Real Madrid und seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo. Der Clásico sei nach dem Abgang des Portugiesen zu Juventus Turin nicht mehr das gleiche. Im Interview bei DAZN Italia sagt der 32-Jährige: "Natürlich waren die Spiele gegen Cristiano immer etwas Besonderes. Es war umso spezieller, wenn man bedenkt, was diese Spiele bedeuten. Aber diese Zeiten liegen hinter uns und die Dinge gehen weiter. Es ist, was es ist."

Nach der ersten Nullnummer in einem Clásico machte die Nachrichtenagentur Europa Press bei den "Granden" der La Liga "nasses Schießpulver"" aus und sprach von einer "Tordürre". Die Fachzeitung Sport titelte auf Seite eins: "Viel Lärm und wenig Clásico". Das Renommierblatt El Mundo sah sogar einen "Clásico der Ohnmacht". Bei so viel Kritik erinnert sich Messi auch gerne zurück an die Duelle mit Ronaldo. "Es war etwas Besonderes und es war ein Duell, das für immer bleiben wird. Dieses Duell ging über so viele Jahre hinweg und es ist nicht normal, sich über viele Jahre auf dem höchsten Niveau zu messen."