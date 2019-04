Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Juve gegen Ajax und Barca gegen ManUtd 

In der Champions League werden am Dienstagabend (21 Uhr) die ersten Halbfinalisten ausgespielt. Dabei trifft der italienische Rekordmeister Juventus Turin im Viertelfinal-Rückspiel auf Ajax Amsterdam (So könnt ihr das Spiel live sehen!). In der ersten Partie in den Niederlanden hatte Juve dank eines Treffers ihres portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldo ein 1:1 erreicht und ist damit im Vorteil. Einige Ajax-Fans träumen dennoch weiter vom ersten Erfolg in der Königsklasse seit 24 Jahren.

Manchester United muss zeitgleich beim Team vom FC Barcelona um Lionel Messi ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen (So könnt ihr das Spiel live sehen!). "ManUtd hat gegen Paris Saint-Germain und Juventus Turin in den letzten Minuten gewonnen, wir müssen also wachsam sein. Wir müssen unser Spiel spielen und den Gegner vor Probleme stellen", sagt Barca-Keeper Marc-André ter Stegen.