Barcelona-Torwart ter Stegen vor Duell mit FC Bayern kämpferisch: "Wissen um unsere Stärken"

Der FC Barcelona hat bislang eine enttäuschende Saison hinter sich. Vizemeister in Spanien, das Pokalfinale wurde verpasst. Superstar Lionel Messi klagte über "ein unbeständiges, schwaches Team". Nur der deutsche Torhüter Marc-André ter Stegen zeigte konstant starke Leistungen und wurde vor Messi zu Barcas "Spieler der Saison" gewählt. Nun wollen er und sein Team den Henkelpott holen. Erste Etappe: das Viertelfinale gegen den FC Bayern München an diesem Freitag (21 Uhr/Sky).

Steigt Ihre Bedeutung für die Mannschaft aktuell noch mal? Die Defensive wirkt in dieser Saison nicht sonderlich stabil – auch gegen Neapel mussten Sie mehrfach in höchster Not retten.

Ich glaube, dass wir gegen Napoli gut verteidigt haben – in den Momenten, in denen es gefragt war. Wir müssen alle maximal performen, um das Spiel am Freitag gegen Bayern zu gewinnen – und zwar defensiv wie offensiv. Auch ich werde wie immer versuchen, da zu sein, wenn es notwendig ist.