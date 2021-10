Barcelona-Präsident gibt Trainer Ronald Koeman Job-Garantie: "Müssen ihm Vertrauensvorschuss geben"

Ungeachtet der Krise des FC Barcelona darf Chef-Coach Ronald Koeman vorerst weiter den spanischen Top-Klub trainieren. Das bestätigte Barca-Boss Joan Laporta am Samstag in einer Pressekonferenz. "Unabhängig vom Ergebnis wird Koeman Trainer bleiben", betonte Laporta am Tag des Liga-Spiels bei Meister Atlético Madrid (21 Uhr/DAZN). Auf der Bank wird der 58-Jährige im Stadion Wanda Metropolitano allerdings nicht sitzen, denn er ist nach einer Roten Karte im Spiel beim FC Cádiz noch für eine weitere Begegnung in der La Liga gesperrt.

