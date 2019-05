Spanien dominiert vor England: Das sind die teuersten Mannschaften der Welt

Mittlerweile sind sich fast alle einig: "Die beste Liga ist in England", wie selbst Bayern-Trainer Niko Kovac nach dem Final-Einzug von Liverpool und Tottenham in der Champions League eingestehen musste. Die große Dominanz der spanischen Teams, die in den vergangenen zehn Jahren 13 von 20 Europapokal-Endspielen gewannen, wird am Samstagabend ausgerechnet im neuen Stadion Wanda Metropolitano von Madrid zu Ende gehen.

Im Ranking der wertvollsten Klubs der Welt belegen drei spanische Teams aber noch einen Platz unter den Top Fünf.