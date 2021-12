"Barca verlässt die Elite": Spanische Presse zerlegt Xavi-Klub nach Bayern-Pleite und Champions-League-Aus

Bei trister Geisterspiel-Atmosphäre demütigte der FC Bayern München den ruhmreichen FC Barcelona am Mittwochabend durch ein 3:0 (2:0) erneut. Thomas Müller mit seinem 50. Tor in Europas Königsklasse (34. Minute), Leroy Sané (43.) und Jamal Musiala (62.) sorgten für den dritten klaren Bayern-Sieg gegen Barca nacheinander. Im Hinspiel hatten die Bayern 3:0 gewonnen, auf dem Weg zum Champions-League-Gewinn 2020 feierten sie ein legendäres 8:2 beim Finalturnier in Lissabon. Die aktuelle Situation bei den Katalanen ist weiter angespannt. Die spanische Presse kritisiert das Team scharf nach dem frühen Königsklassen-Aus.

"Barça steigt in die zweite europäische Liga ab. Der Verein stößt in eine neue Dimension vor. In eine, die weit entfernt ist von der Elite des europäischen Fußballs", schreibt die spanische Zeitung Sport. Der FC Barcelona scheiterte erstmals seit 21 Jahren wieder in der Gruppenphase der Champions League. Für die Marca ist klar: "Dieses Barça gehört in die Europa League. Ab jetzt wird donnerstags gekickt." Das aktuelle Barcelona-Team ist mit den Mannschaften aus einstigen Glanzzeiten nicht mehr vergleichbar. Nach dem Verlust von Lionel Messi an Paris Saint-Germain stürzte der Klub immer mehr ab, neben dem Königsklassen-Aus ist auch die Meisterschaft in der La Liga ganz weit entfernt. "Barça verlässt die Elite", urteilt derweil die AS.