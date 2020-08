Ter Stegen gegen Neuer: Torwart-Legenden analysieren Giganten-Duell in der Champions League

„ Beide sind das, was man einen kompletten Torhüter nennt “, sagt Kamps. Und auch Andreas Köpke, DFB-Torwarttrainer, unterstreicht den Status, den sich sowohl ter Stegen als auch Neuer im Weltfußball erarbeitet haben. „Beide gehören zur sehr, sehr exklusiven Gruppe der Besten der Welt. Im Moment zählen noch Jan Oblak von Atlético Madrid und Alisson Becker vom FC Liverpool dazu“, so Köpke.

Verständlich, dass er sich nicht festlegt, wer aus seiner Sicht der Bessere ist: „ Wir können froh sein, dass wir in der Nationalmannschaft aktuell über gleich zwei solche Toptorleute verfügen. Beide sind sehr häufig ins Spiel ihrer Mannschaften eingebunden. Beide müssen viel mit dem Fuß spielen, wobei Manuel statistisch noch mehr Ballkontakte hat als Marc. Beide sind als Anspielstationen unheimlich wichtig, gerade auch für die Spieleröffnung. Und beide können punktgenau lange Bälle ins Mittelfeld spielen. Beide haben brutale Reflexe, halten auch Bälle aus kürzester Distanz. Marc hat Barcelona diese Saison häufig im Spiel gehalten, auch wenn es am Ende nicht zur Meisterschaft gereicht hat. Und beide machen fast nie Fehler.“

Neuer wurde der Gegentreffer beim Achtelfinalsieg gegen Chelsea angekreidet, ter Stegen rettete gegen Neapel mehrfach in höchster Not. In der bisherigen Königsklasse hielt er seinen Kasten zweimal sauber, Neuer spielte viermal zu null. Der Bayern-Keeper hielt 75 Prozent der Torschüsse, ter Stegen kommt auf 82,1 Prozent.

Oliver Reck, Neuers Ausbilder beim FC Schalke 04, glaubt, einen der Gründe zu kennen, warum die beiden deutschen Toptorleute so eine grandiose Karriere hinlegten: „Sie haben beide davon profitiert, dass sie schon in jungen Jahren Stammspieler waren. So konnten sie schon früh Erfahrungen sammeln, das sieht man heute. Sie sind Woche für Woche in der Lage, Höchstleistungen abzurufen.“