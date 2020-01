Bericht: FC Barcelona kontaktiert Ex-Tottenham-Coach Pochettino nach Xavi-Absage wegen Trainer-Posten

Brisant wäre allerdings: Der 47-jährige Pochettino hat eine lange Vergangenheit bei Barcas Stadtrivalen Espanyol Barcelona. Als Spieler lief er von 1994 bis 2001 sowie von 2004 bis 2006 für das Team auf, bevor er dann von 2009 bis 2012 seine Trainerkarriere bei den Blau-Weißen begann. In der Vergangenheit hatte er daher auch deutlich erklärt, dass er sich eine Zukunft bei Barca nicht vorstellen könne: "Ich werde niemals Trainer bei Barca oder Arsenal sein, weil ich Espanyol und Tottenham sehr nahe stehe. Ich arbeite lieber auf meiner Farm in Argentinien als bestimmte Vereine zu trainieren."

Medien: Klubikone Xavi sagt für Valverde-Nachfolge ab

Barcelona will Valverde nach der jüngsten sportlichen Krise aber offenbar unbedingt loswerden. So sehr, dass auch eine Beförderung von U23-Coach Garcia Pimienta zum Interimscoach eine Option sei, wie es in einem Bericht der Zeitung AS heißt. Zuvor waren die Blaugrana wohl schon bei Klubikone Xavi abgeblitzt, wie Marca und ESPN berichteten. Der 39-Jährige trainiert derzeit den katarischen Klub Al Sadd. Dessen Präsident hatte am Samstag bestätigt, dass Xavi mit seinem Ex-Klub verhandele. Laut den Berichten könne er sich den Job aber erst ab Sommer vorstellen.